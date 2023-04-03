Большегрузный автомобиль перевернулся в Подмосковье

Фура перевернулась на Володарском шоссе в Московской области. Об этом сообщает агентство «Москва».

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на съезде на трассу А105. Водитель большегрузного автомобиля на перекрестке при повороте налево выехал на обочину, где колеса машины съехали с дороги, в результате чего произошло опрокидывание на бок.