Большегрузный автомобиль перевернулся в Подмосковье

Фура перевернулась на Володарском шоссе в Московской области. Об этом сообщает агентство «Москва».
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на съезде на трассу А105. Водитель большегрузного автомобиля на перекрестке при повороте налево выехал на обочину, где колеса машины съехали с дороги, в результате чего произошло опрокидывание на бок.
Судя по видео, автомобиль серьезно не пострадал. Шофер не получил никаких ранений. О том, находился ли в момент ДТП в машине груз, не сообщается.