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39 минут назад

Фура перевернулась на перекрестке в Подмосковье

Газета.Ru

Фура перевернулась на Володарском шоссе в Московской области. Об этом сообщает агентство «Москва».

Большегрузный автомобиль перевернулся в Подмосковье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на съезде на трассу А105. Водитель большегрузного автомобиля на перекрестке при повороте налево выехал на обочину, где колеса машины съехали с дороги, в результате чего произошло опрокидывание на бок.

Судя по видео, автомобиль серьезно не пострадал. Шофер не получил никаких ранений. О том, находился ли в момент ДТП в машине груз, не сообщается.

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