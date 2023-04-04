Много жертв: Два автобуса угодили в ДТП в Якутии

На 1041 километре трассы «Вилюй» в Сунтарском районе Якутии произошла серьезная авария. Здесь столкнулись два микроавтобуса. В результате один человек погиб, еще 14 – пострадали.

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«64-летний водитель ГАЗ "Соболь", следуя по маршруту с. Сунтар – с. Вилючан, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Hiace под управлением 27-летнего водителя», - сообщают в местном управлении ГИБДД России.

В результате аварии виновник происшествия скончался. Семь пассажиров его авто, в том числе несовершеннолетний, получили травмы. Во втором микроавтобусе также пострадали семеро пассажиров.