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1 час назад

Два автобуса угодили в ДТП в Якутии: много жертв

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На 1041 километре трассы «Вилюй» в Сунтарском районе Якутии произошла серьезная авария. Здесь столкнулись два микроавтобуса. В результате один человек погиб, еще 14 – пострадали.

Много жертв: Два автобуса угодили в ДТП в Якутии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«64-летний водитель ГАЗ "Соболь", следуя по маршруту с. Сунтар – с. Вилючан, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Hiace под управлением 27-летнего водителя», - сообщают в местном управлении ГИБДД России.

В результате аварии виновник происшествия скончался. Семь пассажиров его авто, в том числе несовершеннолетний, получили травмы. Во втором микроавтобусе также пострадали семеро пассажиров.

Ранее "Свободная пресса" сообщала, что на Сахалине автомобиль закрутило на мосту, после чего он рухнул в реку вместе с водителем и пассажирами. Трагедия произошла поздно ночью в селе Красногорск. Погибли трое.

Смертельное ДТП с автобусом произошло на Кубани

ДТП,ГАЗ Соболь,Toyota Hiace,Toyota,ГИБДД,
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