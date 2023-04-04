На 92-м километре МКАД такси на полной скорости сбило шедшую по проезжей части женщину. Кадры ДТП опубликованы в Telegram-канале московского Дептранса.

На кадрах аварии видно, что женщина шла прямо по трассе и размахивала руками. Несколько автомобилей успешно объехали ее, но такси не затормозило, и от удара пешехода подбросило в воздух.

Врачи до утра боролись за жизнь пострадавшей, однако позже Дептранс сообщил, что 42-летняя женщина скончалась.