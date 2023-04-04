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12 минут назад

На МКАДе такси на скорости сбило женщину

Елена Прошина

Такси на полной скорости сбило женщину, шедшую по проезжей части МКАД. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала московского Дептранса.

ЧП произошло на внешней стороне 92-го километра МКАД в 3:07 часов. На кадрах видно, как по дороге идет женщина, размахивая руками. Ее успели объехать несколько автомобилей, однако машина такси «Джили Атлос» не смогла вовремя уйти от препятствия и сбило женщину на полной скорости.

По информации Госавтоинспекции, в результате ДТП 42-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм. Экстренные службы проводят проверку всех обстоятельств инцидента.

Ранее в Карачаево-Черкесии семь человек в том числе ребенок пострадали в аварии с микроавтобусом. В ДТП столкнулись три автомобиля среди которых был микроавтобус Mercedes.

ДТП,Видео,ГИБДД,
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