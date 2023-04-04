На МКАДе такси на скорости сбило женщину

Такси на полной скорости сбило женщину, шедшую по проезжей части МКАД. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала московского Дептранса.

ЧП произошло на внешней стороне 92-го километра МКАД в 3:07 часов. На кадрах видно, как по дороге идет женщина, размахивая руками. Ее успели объехать несколько автомобилей, однако машина такси «Джили Атлос» не смогла вовремя уйти от препятствия и сбило женщину на полной скорости.

По информации Госавтоинспекции, в результате ДТП 42-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм. Экстренные службы проводят проверку всех обстоятельств инцидента.