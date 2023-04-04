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12 минут назад

В Хабаровском крае фура упала с моста после столкновения с Lexus

Газета.Ruиещё 1

В Хабаровском крае большегрузный автомобиль после ДТП упал с моста в реку, пассажирку грузовика спасли из реки с помощью веревки. Об этом сообщает «Подъем».

На трассе «Уссури» фура упала с моста после столкновения с Lexus
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Водители не выдержали боковой интервал, совершили столкновение, в результате чего грузовой фургон совершил опрокидывание с моста», - рассказали изданию в краевом главке МВД.

Авария произошла в районе имени Лазо на трассе «Уссури». Грузовой автомобиль двигался со стороны Владивостока в сторону Хабаровска, легковой пикап ехал ему навстречу. На видео с моментом инцидента видно, что автомобили столкнулись по касательной. Грузовик с полуприцепом после этого выехал на встречную полосу, пробил ограждение и упал с моста. О состоянии водителей и пассажиров не сообщается, на месте работает следственно-оперативная группа.

ДТП,Lexus,
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