На трассе «Уссури» фура упала с моста после столкновения с Lexus

В Хабаровском крае большегрузный автомобиль после ДТП упал с моста в реку, пассажирку грузовика спасли из реки с помощью веревки. Об этом сообщает «Подъем».

Авария произошла в районе имени Лазо на трассе «Уссури». Грузовой автомобиль двигался со стороны Владивостока в сторону Хабаровска, легковой пикап ехал ему навстречу. На видео с моментом инцидента видно, что автомобили столкнулись по касательной. Грузовик с полуприцепом после этого выехал на встречную полосу, пробил ограждение и упал с моста. О состоянии водителей и пассажиров не сообщается, на месте работает следственно-оперативная группа.