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Появилось видео момента падения воронежца с 19 этажа на автомобиль

Мужчина, упавший из окна 19 этажа на автомобиль в Воронеже, получил сотрясние мозга и сломал палец. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Появилось видео момента падения воронежца с 19 этажа на автомобиль
© Газета.Ru

По данным канала, мужчину зовут Артур. После того, как его бросила девушка, он купил бутылку настойки, яблоко и решил выпить на 19 этаже дома. После того, как мужчина выпил алкоголь, по неизвестной причине он выпал из окна и упал на припаркованный автомобиль. Сейчас Артур находится в больнице.

Инцидент произошел на улице Колесниченко накануне вечером. После падения с 19 этажа на припаркованную машину Nissan X-Trail мужчина смог самостоятельно дойти до скорой помощи. По дороге в больницу он пел песни медикам.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае большегрузный автомобиль после ДТП упал с моста в реку, пассажирку грузовика спасли из реки с помощью веревки.

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