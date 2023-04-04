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44 минуты назад

Два автомобиля столкнулись в Нагорном районе Москвы

Вечерняя Москва

На Артековской улице в районе дома № 2 произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Два автомобиля столкнулись в Нагорном районе Москвы
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

В настоящее время на месте работают профильные специалисты оперативных служб города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение транспорта в районе инцидента полностью перекрыто.

Из-за инцидента автобусы маршрута С63 следуют измененным маршрутом. Пешеходам рекомендуется быть особенно внимательными и следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло в ночь на вторник, 4 апреля, на 92-м километре МКАД. Автомобиль сбил женщину, шедшую по проезжей части. От полученных травм она скончалась на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

ДТП,
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