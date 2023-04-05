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2 часа назад

Автомобиль такси врезался в стоящую машину на МКАД

Газета.Ru

В Москве на МКАД произошла авария с участием стоящего автомобиля и машины такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 30-го км МКАД столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по видео, автомобиль такси на полной скорости врезался в машину Volvo, стоящую на аварийной сигнализации левом ряду. От удара такси отбросило во второй ряд. О пострадавших в ДТП людях не сообщается.

Ранее стало известно, что на Бесединском шоссе в Москве автомобиль Toyota Camry врезался в грузовик, водитель легковой машины скончался в машине скорой помощи.

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