Автомобиль такси врезался в стоящую машину на МКАД

В Москве на МКАД произошла авария с участием стоящего автомобиля и машины такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 30-го км МКАД столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по видео, автомобиль такси на полной скорости врезался в машину Volvo, стоящую на аварийной сигнализации левом ряду. От удара такси отбросило во второй ряд. О пострадавших в ДТП людях не сообщается.