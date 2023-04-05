Автобус с пассажирами перевернулся на трассе М-4 «Дон»

Пассажирский автобус перевернулся на 813 км ФАД М-4 «Дон». Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Ростовской области. В салоне находились 32 пассажира.
«ЧП произошло в Чертковском районе на 813 км ФАД М-4 «Дон». В результате ДТП пассажирский автобус, следовавший маршрутом Москва – Ставрополь в южном направлении, опрокинулся. Предварительно, в автобусе находится 32 человек», — говорится в сообщении.
Судя по видео, на место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и ГИБДД, а также пожарный автомобиль. Отмечается, что в результате ДТП пострадали два человека. О причинах аварии не сообщается.
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