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13 минут назад

Автобус с пассажирами перевернулся в Ростовской области

Газета.Ru

Пассажирский автобус перевернулся на 813 км ФАД М-4 «Дон». Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Ростовской области. В салоне находились 32 пассажира.

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе М-4 «Дон»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«ЧП произошло в Чертковском районе на 813 км ФАД М-4 «Дон». В результате ДТП пассажирский автобус, следовавший маршрутом Москва – Ставрополь в южном направлении, опрокинулся. Предварительно, в автобусе находится 32 человек», — говорится в сообщении.

Судя по видео, на место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и ГИБДД, а также пожарный автомобиль. Отмечается, что в результате ДТП пострадали два человека. О причинах аварии не сообщается.

Ранее сообщалось, что водитель в Дагестане, получивший десять штрафов ГИБДД, расстрелял из ружья дорожную камеру.

ДТП,МЧС России,ГИБДД,
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