Две россиянки погибли в съехавшем в воду автомобиле

В Волгоградской области две женщины погибли, не сумев выбраться из съехавшего в воду автомобиля. Внедорожник под управлением 58-летней россиянки оказался в заполненном водой карьере, говорится в сообщении на МВД России.

Фото: ГУ МВД РФ по Волгоградской области ГУ МВД РФ по Волгоградской области

Позднее одно из местных сообществ во «ВКонтакте» опубликовало кадры подъема автомобиля. По данным агентства «Высота 102», второй погибшей оказалась 23-летняя дочь управлявшей внедорожником россиянки.

Собственный источник рассказал изданию, что женщина не справилась с управлением, после чего машина вылетела с дорожного полотна и съехала в воду. Россиянки не успели покинуть салон и захлебнулись.