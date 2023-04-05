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22 минуты назад

Две россиянки съехали в воду на автомобиле и погибли

Lenta.ru

В Волгоградской области две женщины погибли, не сумев выбраться из съехавшего в воду автомобиля. Внедорожник под управлением 58-летней россиянки оказался в заполненном водой карьере, говорится в сообщении на МВД России.

Две россиянки погибли в съехавшем в воду автомобиле
Фото: ГУ МВД РФ по Волгоградской областиГУ МВД РФ по Волгоградской области

Позднее одно из местных сообществ во «ВКонтакте» опубликовало кадры подъема автомобиля. По данным агентства «Высота 102», второй погибшей оказалась 23-летняя дочь управлявшей внедорожником россиянки.

Собственный источник рассказал изданию, что женщина не справилась с управлением, после чего машина вылетела с дорожного полотна и съехала в воду. Россиянки не успели покинуть салон и захлебнулись.

Ранее в Ярославской области два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом. В МВД России сообщили, что водитель автомобиля Lada пытался пересечь железнодорожный проезд на запрещающий сигнал светофора. Увидев это, машинист применил экстренное торможение, однако ему не удалось предотвратить столкновение.

ДТП,Lada,МВД России,
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