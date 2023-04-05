Упавшая с моста фура перевозила смертельно опасный груз

Фура, которая упала с моста в реку Хор в Хабаровском крае, перевозила 17 тонн изоцианата. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что изоцианат применяется при изготовлении лакокрасочных материалов. При работе с ним нужно использовать средства индивидуальной защиты. Такой груз, расфасованный по 300-литровым бочкам, и перевозила фура. После аварии бочки уплыли вниз по течению. Изоцианат смертельно опасен для обитателей реки (вызывает ожоги и химическое отравление).