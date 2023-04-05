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2 часа назад

Mash: фура, упавшая с моста в Хабаровском крае, перевозила смертельно опасный груз

Газета.Ru

Фура, которая упала с моста в реку Хор в Хабаровском крае, перевозила 17 тонн изоцианата. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Упавшая с моста фура перевозила смертельно опасный груз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что изоцианат применяется при изготовлении лакокрасочных материалов. При работе с ним нужно использовать средства индивидуальной защиты. Такой груз, расфасованный по 300-литровым бочкам, и перевозила фура. После аварии бочки уплыли вниз по течению. Изоцианат смертельно опасен для обитателей реки (вызывает ожоги и химическое отравление).

Авария произошла в районе имени Лазо на трассе «Уссури». Грузовой автомобиль двигался со стороны Владивостока в сторону Хабаровска и по касательной столкнулся с легковой машиной. Грузовик с полуприцепом после этого выехал на встречную полосу, пробил ограждение и упал с моста.

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