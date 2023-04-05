Число пострадавших в ДТП на трассе М-4 "Дон" увеличилось до 15

В результате опрокидывания направлявшегося в Ставрополь автобуса на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, с пострадавшими работают медики.
«Ситуацию с автобусом держу на контроле. 32 человека ехали, 15 пострадали в результате падения автобуса. Два человека в тяжелом состоянии», — сказал Владимиров.
Пассажирский автобус перевернулся на 813 км ФАД М-4 «Дон» утром 5 апреля. В автобусе в момент аварии было 32 человека. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего ДТП.