В центре Москвы столкнулись три автомобиля и трактор

В Москве на улице Большая Никитская, по предварительным данным, произошла авария с участием четырех транспортных средств, включая трактор. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, в центре столицы столкнулись фургон, такси, легковая машина и трактор. В настоящий момент неизвестно, пострадал ли кто-то в результате дорожного инцидента и что стало его причиной. Помимо того, опубликовано видео с места ДТП. В ролике демонстрируется, как автомобили стоят, дожидаясь сотрудников Госавтоинспекции.