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44 минуты назад

В Москве на Большой Никитской произошла авария с участием трактора

Газета.Ru

В Москве на улице Большая Никитская, по предварительным данным, произошла авария с участием четырех транспортных средств, включая трактор. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В центре Москвы столкнулись три автомобиля и трактор
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как уточняется, в центре столицы столкнулись фургон, такси, легковая машина и трактор. В настоящий момент неизвестно, пострадал ли кто-то в результате дорожного инцидента и что стало его причиной. Помимо того, опубликовано видео с места ДТП. В ролике демонстрируется, как автомобили стоят, дожидаясь сотрудников Госавтоинспекции.

Сейчас выясняются обстоятельства аварии в центре города.

Ранее в Москве на Калужском шоссе произошла авария с участием автобуса.

ДТП,ГИБДД,
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