На Живописной улице в Москве восстановили движение трамваев после того, как автомобиль застрял на путях и перекрыл движение. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в столичном Дептрансе.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Уточняется, что на некоторое время было задержано движение трамваев № 28 и 31. Затор произошел в районе остановки «Бассейн». По предварительным данным, никто не пострадал, проблему с транспортным сообщением удалось оперативно решить.

В Москве на Новорижском шоссе произошла авария. Там столкнулись два автомобиля, в результате ДТП одна из машин перевернулась. Все случилось в районе дома 47/184 по улице Василия Ботылева. На место ДТП уже прибыли столичные оперативные службы.