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1 час назад

Пассажирка такси погибла в результате аварии на Волгоградском проспекте

Агентство «Москва»иещё 4

На Волгоградском проспекте водитель каршеринга выехал на встречную полосу и столкнулся с такси, его пассажирка погибла. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Пассажирка такси погибла в результате аварии на Волгоградском проспекте
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

«Ночью на Волгоградском проспекте 26-летний водитель автомобиля каршеринга выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем такси марки Kia. В результате дорожной аварии скончалась 23-летняя пассажирка такси. Виновник аварии и 59-летний водитель такси госпитализированы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и привлечение виновного к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

ДТП,Kia,
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