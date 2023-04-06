Пассажирка такси погибла в результате аварии на Волгоградском проспекте

На Волгоградском проспекте водитель каршеринга выехал на встречную полосу и столкнулся с такси, его пассажирка погибла. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Ночью на Волгоградском проспекте 26-летний водитель автомобиля каршеринга выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем такси марки Kia. В результате дорожной аварии скончалась 23-летняя пассажирка такси. Виновник аварии и 59-летний водитель такси госпитализированы», - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и привлечение виновного к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).