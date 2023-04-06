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1 час назад

Буровая установка перевернулась на дороге в Иркутске

Газета.Ru

В Иркутске буровая установка на базе автомобиля ЗИЛ перевернулась на объездной дороге микрорайона Новоленино. Об этом сообщает Telegram-канал ГУМВД региона.

Буровая установка перевернулась на дороге в Иркутске
Фото: Телеграм-канал «МВД38»Телеграм-канал «МВД38»

«По предварительной информации, 45-летний водитель грузовой автомашины на базе ЗИЛ-131 не справился с управлением на развороте, снес разделительное ограждение и перевернулся», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате инцидента мужчина, управляющий спецтехникой, не пострадал. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего ДТП

Ранее сообщалось, что два человека погибли, еще семь были направлены в больницу после столкновения автомобилей «ВАЗ» и «Газель» в городе Вихоревка Иркутской области.

ДТП,Lada,Завод имени И.А. Лихачева,
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