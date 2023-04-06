Буровая установка перевернулась на дороге в Иркутске

В Иркутске буровая установка на базе автомобиля ЗИЛ перевернулась на объездной дороге микрорайона Новоленино. Об этом сообщает Telegram-канал ГУМВД региона.

Фото: Телеграм-канал «МВД38» Телеграм-канал «МВД38»

«По предварительной информации, 45-летний водитель грузовой автомашины на базе ЗИЛ-131 не справился с управлением на развороте, снес разделительное ограждение и перевернулся», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате инцидента мужчина, управляющий спецтехникой, не пострадал. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего ДТП