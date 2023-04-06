Уснувший водитель автовоза протаранил припаркованный грузовик

В городе Артеме Приморского края автовоз, груженный машинами, протаранил стоящий контейнеровоз. Об этом сообщает «ОТВ».
По его данным, инцидент произошел на улице Фрунзе. Со слов участников ДТП, водитель автовоза уснул за рулем и врезался в припаркованный у края дороги другой грузовик. Несмотря на то, что кабина тягача получила сильные повреждения, водитель автовоза Mercedes отказался от медицинской помощи.
На видео с последствиями ДТП, опубликованном Telegram-каналом «Автогарант», видно, что грузовик перевозил новые автомобили, упакованные в транспортировочные чехлы. После инцидента их выгрузили с полуприцепа. Минимум одна из перевозимых машин получила серьезные повреждения, у нее смят левый угол кузова сзади.
Ранее стало известно, что в Иркутске на дороге перевернулась буровая установка.