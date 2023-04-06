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39 минут назад

Автовоз с новыми машинами протаранил стоящую фуру в Приморье

Газета.Ru

В городе Артеме Приморского края автовоз, груженный машинами, протаранил стоящий контейнеровоз. Об этом сообщает «ОТВ».

Уснувший водитель автовоза протаранил припаркованный грузовик
Фото: Телеграм-канал АВТОГАРАНТТелеграм-канал АВТОГАРАНТ

По его данным, инцидент произошел на улице Фрунзе. Со слов участников ДТП, водитель автовоза уснул за рулем и врезался в припаркованный у края дороги другой грузовик. Несмотря на то, что кабина тягача получила сильные повреждения, водитель автовоза Mercedes отказался от медицинской помощи.

На видео с последствиями ДТП, опубликованном Telegram-каналом «Автогарант», видно, что грузовик перевозил новые автомобили, упакованные в транспортировочные чехлы. После инцидента их выгрузили с полуприцепа. Минимум одна из перевозимых машин получила серьезные повреждения, у нее смят левый угол кузова сзади.

Ранее стало известно, что в Иркутске на дороге перевернулась буровая установка.

ДТП,
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