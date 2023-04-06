На горном перевале в результате ДТП загорелся грузовик с краской

На горном перевале Камчик в Ташкентской области Узбекистана произошло ДТП с участием трех легковых машин и грузовика, сообщается в Telegram-канале МЧС Узбекистана.

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«В результате столкновения грузовик, перевозивший лакокрасочные изделия, воспламенился. Мгновенно на место аварии прибыли пожарно-спасательные отряды МЧС, которые в течение 25 минут ликвидировали пожар», — отмечается в сообщении министерства.

По предварительным данным, в аварии пострадали шесть человек. Инцидент произошел на трассе «Ташкент — Ош». В настоящее время движение восстановлено.