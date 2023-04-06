На горном перевале в результате ДТП загорелся грузовик с краской

На горном перевале Камчик в Ташкентской области Узбекистана произошло ДТП с участием трех легковых машин и грузовика, сообщается в Telegram-канале МЧС Узбекистана.
«В результате столкновения грузовик, перевозивший лакокрасочные изделия, воспламенился. Мгновенно на место аварии прибыли пожарно-спасательные отряды МЧС, которые в течение 25 минут ликвидировали пожар», — отмечается в сообщении министерства.
По предварительным данным, в аварии пострадали шесть человек. Инцидент произошел на трассе «Ташкент — Ош». В настоящее время движение восстановлено.
На видеозаписи последствий инцидента, опубликованной Telegram-каналом Daryo Russian, видно, что горящие пластиковые бочки оказались разбросанными по проезжей части.