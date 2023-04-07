Автобус врезался в стоящие после ДТП автомобили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус въехал стоящие после дорожно-транспортного происшествия автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал "78. Новости". Инцидент произошел вечером 6 апреля у станции метро "Приморская".

По данным канала, несколько машин стояли с включенными "аварийками" после ДТП, когда в них врезался автобус.

Отмечается, что во время происшествия никто не пострадал. О том, что стало причиной столкновения автобуса с автомобилями не сообщается.