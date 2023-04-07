Автобус врезался в стоящие после ДТП автомобили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус въехал стоящие после дорожно-транспортного происшествия автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал "78. Новости". Инцидент произошел вечером 6 апреля у станции метро "Приморская".
По данным канала, несколько машин стояли с включенными "аварийками" после ДТП, когда в них врезался автобус.
Отмечается, что во время происшествия никто не пострадал. О том, что стало причиной столкновения автобуса с автомобилями не сообщается.
Ранее стало известно, что в Калининградской области возбуждено уголовное дело против 42-летнего водителя такси, который избил 84-летнего пенсионера в момент, когда тот открывал ворота, чтобы выехать с территории дома.