$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Автобус врезался в стоящие после ДТП автомобили в Санкт-Петербурге

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус въехал стоящие после дорожно-транспортного происшествия автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал "78. Новости". Инцидент произошел вечером 6 апреля у станции метро "Приморская".

По данным канала, несколько машин стояли с включенными "аварийками" после ДТП, когда в них врезался автобус.

Отмечается, что во время происшествия никто не пострадал. О том, что стало причиной столкновения автобуса с автомобилями не сообщается.

Ранее стало известно, что в Калининградской области возбуждено уголовное дело против 42-летнего водителя такси, который избил 84-летнего пенсионера в момент, когда тот открывал ворота, чтобы выехать с территории дома.

ДТП,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий