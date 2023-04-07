Хетчбэк с потерявшим сознание водителем сбил пешехода и протаранил две машины

В Уссурийске хетчбэк с потерявшим сознание водителем протаранил два автомобиля
Хетчбэк Toyota Spade врезался в припаркованный Toyota Belta и самосвал КамАЗ. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
«В районе дома №2В на Новоникольском шоссе в Уссурийске водитель Toyota Spade, совершил наезд на припаркованный автомобиль Toyota Belta. После чего Spade продолжил движение, наехал на пешехода, а далее на автомобиль КамАЗ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что находившийся за рулем хетчбэка Toyota Spade водитель умер. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание.