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В Уссурийске хетчбэк с потерявшим сознание водителем протаранил два автомобиля

Хетчбэк Toyota Spade врезался в припаркованный Toyota Belta и самосвал КамАЗ. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Хетчбэк с потерявшим сознание водителем сбил пешехода и протаранил две машины
© УМВД по Приморскому краю

«В районе дома №2В на Новоникольском шоссе в Уссурийске водитель Toyota Spade, совершил наезд на припаркованный автомобиль Toyota Belta. После чего Spade продолжил движение, наехал на пешехода, а далее на автомобиль КамАЗ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что находившийся за рулем хетчбэка Toyota Spade водитель умер. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание.

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