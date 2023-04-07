Когда фура идет в занос: жесткая и поучительная видеоподборка

Грузовой автотранспорт нередко становится источником повышенной опасности на дороге.

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Особенно опасны магистральные тягачи на загородной трассе в условиях дождя или снегопада. Контролировать огромный полуприцеп даже в условиях нормального сцепления с дорогой и хорошей видимости бывает непросто.

А когда дорога обильно покрыта осадками, любое неверное движение или превышение скорости буквально на несколько километров в час грозит перерасти в масштабную дорожную коллизию.

В результате таких инцидентов дороги часто оказываются перекрыты: фуры, опрокинувшись, полностью перегораживают проезд.