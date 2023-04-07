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23 минуты назад

Появилось видео ДТП в Пятигорске

Елена Прошина

В сети появились кадры аварии в Пятигорске, где водитель на BMW на боку влетел в здание магазина. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.

ДТП произошло на улице Георгиевской рано утром 7 апреля. Водитель BMW не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась и влетела в стену магазина.

На опубликованных кадрах видно, что после аварии водитель самостоятельно выбрался из автомобиля, а затем помог вылезти пассажиру. Как уточняется, 26-летний водитель отделался ссадинами, а у 39-летнего пассажира диагностированы перелом плеча и травма головы.

Как выяснилось, у водителя не было прав. В настоящий момент выясняется, был ли он трезв. Теперь ему придется возмещать причиненный ущерб.

ДТП,Видео,BMW,
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