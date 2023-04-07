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1 час назад

В Москве столкнулись четыре автомобиля

Елена Прошина

На видео попал момент столкновения четырёх автомобилей на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Дептранса столицы.

Во время аварии один из автомобилей перевернулся. На видео можно заметить, как водители ближайших машин поспешили оказать помощь пострадавшему. В данный момент информация о состоянии участников ДТП уточняется. На месте аварии уже работают экстренные службы.

В Москве грузовик насмерть сбил человека на зебре и попал на видео

Ранее на Волгоградском проспекте в Москве произошла ещё одна авария. В ней погибла женщина, ещё двое человек пострадали.

ДТП,Видео,
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