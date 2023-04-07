В Москве столкнулись четыре автомобиля

На видео попал момент столкновения четырёх автомобилей на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Дептранса столицы.

Во время аварии один из автомобилей перевернулся. На видео можно заметить, как водители ближайших машин поспешили оказать помощь пострадавшему. В данный момент информация о состоянии участников ДТП уточняется. На месте аварии уже работают экстренные службы.