Автомобиль перевернулся при массовом ДТП в Москве

Машина перевернулась при массовой аварии в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Волгоградском проспекте в районе дома 32к7 столкнулись четыре автомобиля — в результате чего один из них перевернулся», — говорится в сообщении.