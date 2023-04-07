Автомобиль перевернулся при массовом ДТП в Москве

Автомобиль перевернулся при массовом ДТП на Волгоградском проспекте в Москве
Машина перевернулась при массовой аварии в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«На Волгоградском проспекте в районе дома 32к7 столкнулись четыре автомобиля — в результате чего один из них перевернулся», — говорится в сообщении.
Судя по размещенному на канале видео, легковушка врезалась во внедорожник, перевернулась и отлетела в левый ряд. О пострадавших не сообщается. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего ДТП.