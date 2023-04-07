Фургон сбил ребенка на переходе на севере Москвы

Фургон сбил ребенка на пешеходном переходе, сообщили в пятницу, 7 апреля, в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Авария произошла в районе 11-го дома на Бескудниковском бульваре. Также дептранс поделился видео с самим моментом ДТП. На кадрах видно, как маленький ребенок начинает бежать по пешеходному переходу и сталкивается с не успевшим затормозить автомобилем.

Дептранс призвал родителей внимательно следить за детьми, а также напомнить им о правилах перехода через дорогу.

Еще один похожий случай произошел в это же день на улице Зои и Александра Космодемьянских. Ребенок решил пересечь проезжую часть на самокате по пешеходному переходу на красный свет. Водитель автомобиля Mercedes не успел затормозить и сбил мальчика.