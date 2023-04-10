В Дагестане в результате ДТП погибли два человека

"На 7 км автодороги Карабудажент - Н. Дженгутай, в Карабудахентском районе, 22-летний местный житель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВА3-21074 под управлением 24-летнего жителя Карабудахкентского района. В результате ДТП водитель и 21-летний пассажир ВАЗ-21074 от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия. Водитель Hyundai Solaris и его 28-летний пассажир госпитализированы",- говорится в сообщении.