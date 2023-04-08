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4 часа назад

В ДТП с участием неуправляемого автобуса в казахстанском Шымкенте погибли четверо

Газета.Ru

Автобус без водителя покатился по склону и наехал на пешеходов в городе Шымкенте на юге Казахстана: четыре человека скончались, еще двое с травмами госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости. В пресс-релизе МВД Казахстана отмечается, что инцидент произошел 8 апреля приблизительно в 18:30 (15:30 мск). На пересечении двух улиц в районе торгового центра "Метро" автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на шестерых пешеходов, которые находились на тротуаре, утверждается в публикации. Две женщины и подросток погибли на месте, одна девочка скончалась в больнице, еще два человека находятся в медицинском учреждении. По данным следствия, водитель на конечной остановке маршрута покинул автобус и оставил его на ручном тормозе. В этот момент автобус покатился по склону и наехал на пешеходов. Ранее в Павлодаре (Казахстан) был осужден 33-летний гражданин Узбекистана, который сбил пешехода из-за открывшегося капота на его автомобиле.

В ДТП с участием неуправляемого автобуса в казахстанском Шымкенте погибли четверо
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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