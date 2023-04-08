В Москве водитель Mercedes наехал на малолетнюю девочку

В Москве водитель Mercedes в районе Печатники наехал на малолетнюю девочку-пешехода, сообщает агентство «Москва».

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По данным агентства, девочка находилась на улице без сопровождения взрослых, ее госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливает прокуратура.

Ранее сообщалось, что автобус без водителя покатился по склону и наехал на пешеходов в городе Шымкенте на юге Казахстана: четыре человека скончались, еще двое с травмами госпитализированы.

В пресс-релизе МВД Казахстана отмечается, что инцидент произошел 8 апреля приблизительно в 18:30 (15:30 мск). На пересечении двух улиц в районе торгового центра «Метро» автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения, совершил наезд на шестерых пешеходов, которые находились на тротуаре, утверждается в публикации.