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Фура протащила легковой автомобиль по МКАД в результате ДТП

На МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно». Момент аварии зафиксировала камера наблюдения.

ДТП произошло в районе 67-го км МКАД после развязки с Волоколамским шоссе. На видеозаписи видно, что легковой автомобиль черного цвета после столкновения с большегрузной фурой развернуло поперек полосы и грузовик протащил его несколько десятков метров по дороге, после чего машины остановились. Судя по кадрам с места происшествия, размещенным в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО», также в аварии повреждения получил автомобиль такси. На место происшествия прибыл экипаж ДПС и машина скорой помощи. О количестве пострадавших не сообщается.

По информации столичного Дептранса, к 11 часам в воскресенье движение транспорта на этом участке МКАД восстановлено.

Ранее стало известно, что в Минске легковой автомобиль с людьми скатился в реку.

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