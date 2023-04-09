ДТП произошло в районе 67-го км МКАД после развязки с Волоколамским шоссе. На видеозаписи видно, что легковой автомобиль черного цвета после столкновения с большегрузной фурой развернуло поперек полосы и грузовик протащил его несколько десятков метров по дороге, после чего машины остановились. Судя по кадрам с места происшествия, размещенным в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО», также в аварии повреждения получил автомобиль такси. На место происшествия прибыл экипаж ДПС и машина скорой помощи. О количестве пострадавших не сообщается.