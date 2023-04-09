В ДТП в Саратовской области пострадали восемь человек

Восемь человек, в том числе пятеро детей, пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и пожарной машины в поселке Духовницкое Саратовской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале .

"В 16:52 (15:52 мск) рабочий поселок Духовницкое, перекресток улиц Красноармейской и Свободы, произошло столкновение пожарного автомобиля с легковым. Пострадали восемь человек, в том числе пять детей - жители Духовницкого", - написал он.

Костин уточнил, что в состоянии средней степени тяжести госпитализировали мальчиков 7 месяцев, 6 и 9 лет. Кроме того, 60-летнего мужчину доставили в больницу в удовлетворительном состоянии, 32-летней женщине назначили амбулаторное лечение. Остальные пострадавшие - мальчики 2,5 месяцев и 9 лет, а также 27-летняя женщина - отказались от госпитализации.