В Нижнем Новгороде пешехода сбили два автомобиля

На окраине Нижнего Новгорода пешеход попал под колеса сразу двух автомобилей, сообщает nn.ru со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

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Авария произошла накануне в поселке Новинки, административно относящемся к Нижнему Новгороду. По предварительной информации, 39-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил кроссовер SsangYong Actyon под управлением 71-летнего водителя. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где в этот момент ехала женщина на Hyundai Solaris.

В результате аварии пешеход получил травмы, но остался жив и был госпитализирован.