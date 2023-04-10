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В Нижнем Новгороде пешехода сбили два автомобиля

На окраине Нижнего Новгорода пешеход попал под колеса сразу двух автомобилей, сообщает nn.ru со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

В Нижнем Новгороде пешехода сбили два автомобиля
© УГИБДД по Нижегородской области

Авария произошла накануне в поселке Новинки, административно относящемся к Нижнему Новгороду. По предварительной информации, 39-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте, когда его сбил кроссовер SsangYong Actyon под управлением 71-летнего водителя. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где в этот момент ехала женщина на Hyundai Solaris.

В результате аварии пешеход получил травмы, но остался жив и был госпитализирован.

Ранее стало известно, что в Омске сварщик погиб в результате взрыва цистерны-газовоза. А в Томске мусоровоз без водителя покатился под уклон и врезался в Lada Granta.

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