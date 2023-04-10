В центре Москвы автомобиль сбил велосипедиста
Днем в понедельник, 10 апреля, автомобиль сбил велосипедиста
в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.
Инцидент произошел на перекрестке Садовой-Спасской и Мясницкой улиц. На записи с дорожной камеры видно, что после столкновения с авто велосипедист отлетел на тротуар.
В каком состоянии находится велосипедист, пока неизвестно.
В Дептрансе отметили, что в районе происшествия немного затруднено движение.
Накануне, 9 апреля, в Санкт-Петербурге троллейбус насмерть сбил актрису дубляжа Елену Шульман. Актриса озвучивала Мэри Джейн в фильме «Человек паук» 2002 года, рыбку Дори в мультфильме «В поисках Немо», также ее голосом на русском языке говорили актрисы Сигурни Уивер, Моника Беллуччи и Сальма Хайек.