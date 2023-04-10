Мужчине было 56 лет. Уточняется, что Казбек Сидаков попал в аварию из трёх автомобилей на 540-м километре федеральной трассы «Кавказ». Согласно имеющимся данным, водитель автомобиля Toyota совершил грубое нарушение на повороте и врезался в Audi – от удара ту выбросило на встречную полосу, где в иномарку врезалась вторая машина – «ВАЗ-2114». В результате четверо человек, включая Казбека Сидакова, попали в больницу. Последнего доставили в тяжёлом состоянии. Врачи не смогли спасти жизнь Казбека Сидакова и он умер в больнице.