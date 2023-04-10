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17 минут назад

В ДТП в Крыму погибли два человека

ТАСС

Легковой автомобиль съехал с трассы "Таврида" в Крыму, в результате чего два человека погибли на месте, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В ДТП в Крыму погибли два человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительным данным, 10 апреля в 15:45 на автодороге "Таврида" вблизи с. Скалистое Бахчисарайского района водитель 1991 года рождения, двигаясь на автомобиле Mitsubishi Lancer в направлении города Севастополя, не справился с управлением и допустил съезд с дороги направо с последующим опрокидыванием автомобиля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель и пассажирка 1985 года рождения скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка, прочие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ДТП,Mitsubishi Lancer,Mitsubishi,
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