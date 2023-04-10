В ДТП в Крыму погибли два человека

"По предварительным данным, 10 апреля в 15:45 на автодороге "Таврида" вблизи с. Скалистое Бахчисарайского района водитель 1991 года рождения, двигаясь на автомобиле Mitsubishi Lancer в направлении города Севастополя, не справился с управлением и допустил съезд с дороги направо с последующим опрокидыванием автомобиля", - говорится в сообщении.