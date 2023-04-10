Водитель сбил десятилетнего мальчика на самокате в Москве

Водитель автомобиля сбил десятилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате на улице Архитектора Власова в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ" телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мальчика госпитализировали. Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств аварии, а также принятие процессуального решения по этому инциденту.

"Прокуратура Москвы и Дептранс Москвы напоминают велосипедистам и пользователям самокатов: на пешеходном переходе нужно спешиваться и везти свои велосипеды и самокаты рядом с собой", – говорится в сообщении.