В Ингушетии в двух ДТП пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате двух ДТП в Ингушетии, участниками которых стали четыре автомобиля, в том числе пассажирская "Газель" и "Камаз", говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

"Поздно вечером 10 апреля в Назрановском районе на ФАД "Кавказ" между сельскими поселениями Яндаре и Троицкое в притормозивший "Камаз", двигавшийся в сторону города Сунжи, врезался пассажирский микроавтобус "Газель". Увидев это, водитель ехавшей позади "Мазды" притормозил, после чего с его автомобилем столкнулся "Хёндэ Солярис", следовавший за ним", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате двух ДТП пять человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Сунженскую больницу, в том числе двое, включая водителя "Газели"1996 года рождения - в реанимационное отделение.