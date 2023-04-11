«По предварительной информации сегодня в 13 часов 40 минут водитель 1967 года рождения, управляя автобусом «БАЗ» на 47 км а/д Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, неправильно выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимися автомобилями Mercedes-Benz и Kia», - говорится в сообщении.