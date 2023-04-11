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Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Кемерове

На перекрестке в Кемерове произошло ДТП, в результате которого два легковых автомобиля получили серьезные повреждения.

Жесткое ДТП произошло в Кемерове
© РИА Новости

Как сообщили очевидцы в соцсети "ВКонтакте", утром во вторник, 11 апреля, в Кемерове произошло жесткое ДТП. Так, на пересечении проспекта Ленина и улицы Тухачевского столкнулись два легковых автомобиля.

Судя по опубликованным кадрам, попавшие в аварию автомобили получили серьезные повреждения. По сообщению очевидцев, пострадавших нет.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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