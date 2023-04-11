В Новокузнецке произошло столкновение фуры и легковушки

В Новокузнецке столкнулись фура и легковушка. Момент ДТП попал на видео.
Накануне, 10 апреля, в Новокузнецке столкнулись фура и легковой автомобиль. Информация о произошедшем была опубликована в социальной сети "ВКонтакте".
– 10.04. ДТП на кольце Рембыта, – уточнил автор поста.
Момент ДТП попал на видео. Так, на кадрах заметно, что легковой автомобиль ехал между двумя фурами. В какой-то момент один из грузовых автомобилей столкнулся с легковушкой.
Произошедшее осложнило движение транспорта.
Обстоятельства инцидента выясняются. О пострадавших не сообщается.