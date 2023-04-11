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1 час назад

ДТП с фурой произошло в Новокузнецке

Vse42.ru

В Новокузнецке столкнулись фура и легковушка. Момент ДТП попал на видео.

В Новокузнецке произошло столкновение фуры и легковушки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне, 10 апреля, в Новокузнецке столкнулись фура и легковой автомобиль. Информация о произошедшем была опубликована в социальной сети "ВКонтакте".

– 10.04. ДТП на кольце Рембыта, – уточнил автор поста.

Момент ДТП попал на видео. Так, на кадрах заметно, что легковой автомобиль ехал между двумя фурами. В какой-то момент один из грузовых автомобилей столкнулся с легковушкой.

Произошедшее осложнило движение транспорта.

Обстоятельства инцидента выясняются. О пострадавших не сообщается.

ДТП,
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