Водитель на BMW протаранил восемь автомобилей в Нижневартовске
В Нижневартовске водитель на BMW протаранил восемь автомобилей на парковке у ресторана «Меридиан». Об этом сообщает Telegram-канал «N1. Первый Нижневартовский».
«В пять утра водитель на BMW ехал по Омской со стороны Дружбы Народов, недалеко от «Меридиана» он не справился с управлением и въехал на полной скорости на автостоянку с припаркованными автомобилями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел в пять часов утра 11 апреля. В результате ДТП пострадали восемь автомобилей. По предварительным данным, у 19-летнего водителя нет водительского удостоверения.