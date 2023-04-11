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Водитель на BMW протаранил восемь автомобилей в Нижневартовске

В Нижневартовске водитель на BMW протаранил восемь автомобилей на парковке у ресторана «Меридиан». Об этом сообщает Telegram-канал «N1. Первый Нижневартовский».

Водитель на BMW протаранил восемь автомобилей на парковке
© Газета.Ru

«В пять утра водитель на BMW ехал по Омской со стороны Дружбы Народов, недалеко от «Меридиана» он не справился с управлением и въехал на полной скорости на автостоянку с припаркованными автомобилями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в пять часов утра 11 апреля. В результате ДТП пострадали восемь автомобилей. По предварительным данным, у 19-летнего водителя нет водительского удостоверения.

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