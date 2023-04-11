В Петербурге фура задавила водителя, выставлявшего знак аварийной остановки

В Санкт-Петербурге грузовик наехал на водителя, у которого автомобиль сломался на проезжей части, сообщает megapolisonline.ru.

Инцидент произошел в Пушкинском районе. Красный легковой автомобиль сломался в поселке Шушары у дома №106 по Пулковскому шоссе. Водитель вышел из легковушки, чтобы выставить знак аварийной остановки, и в этот момент в него и в его автомобиль въехала фура.