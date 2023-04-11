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1 час назад

В Петербурге фура задавила водителя, выставлявшего знак аварийной остановки

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге грузовик наехал на водителя, у которого автомобиль сломался на проезжей части, сообщает megapolisonline.ru.

В Петербурге фура задавила водителя, выставлявшего знак аварийной остановки
Фото: Газета.ру Газета.ру

Инцидент произошел в Пушкинском районе. Красный легковой автомобиль сломался в поселке Шушары у дома №106 по Пулковскому шоссе. Водитель вышел из легковушки, чтобы выставить знак аварийной остановки, и в этот момент в него и в его автомобиль въехала фура.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля погиб на месте. После столкновения его машина откатилась на соседнюю полосу. Сотрудники дорожной полиции прибыли на место ДТП и проводят проверку.

ДТП,ГИБДД,
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