Полицейский запрыгнул в люк Audi при задержании наркодилеров
Полицейский запрыгнул в люк на крыше автомобиля Audi в ходе задержания екатеринбургских наркодилеров. Этот момент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Ural Mash.
Наркодилеры прятали героин весом около килограмма между гаражами в Челябинске. Увидев полицейских, они попытались скрыться на автомобиле Audi. В задержании участвовали оперативники и бойцы «Грома». В ролике видно, как один из них запрыгнул на багажник легковушки, перебрался на крышу и залез в машину через люк.
Задержаны два человека, дома у них нашли еще 800 граммов наркотиков, обоим грозит до 15 лет лишения свободы, говорится в публикации. Их подельников ищут.