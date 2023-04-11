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Полицейский запрыгнул в люк Audi при задержании наркодилеров

Полицейский запрыгнул в люк на крыше автомобиля Audi в ходе задержания екатеринбургских наркодилеров. Этот момент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Наркодилеры прятали героин весом около килограмма между гаражами в Челябинске. Увидев полицейских, они попытались скрыться на автомобиле Audi. В задержании участвовали оперативники и бойцы «Грома». В ролике видно, как один из них запрыгнул на багажник легковушки, перебрался на крышу и залез в машину через люк.

Задержаны два человека, дома у них нашли еще 800 граммов наркотиков, обоим грозит до 15 лет лишения свободы, говорится в публикации. Их подельников ищут.

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