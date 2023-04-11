Полицейский запрыгнул в люк Audi при задержании наркодилеров

Наркодилеры прятали героин весом около килограмма между гаражами в Челябинске. Увидев полицейских, они попытались скрыться на автомобиле Audi. В задержании участвовали оперативники и бойцы «Грома». В ролике видно, как один из них запрыгнул на багажник легковушки, перебрался на крышу и залез в машину через люк.