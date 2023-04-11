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Гаишники случайно поймали беглого экс-депутата в Анапе

В Анапе сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором находился разыскиваемый экс-депутат Леонид Кориафили, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Гаишники в Анапе случайно поймали беглого экс-депутата
© otkrytaya-vlast.ru

Автоинспекторы остановили машину для проверки документов, в ней на заднем сиденье находился бывший глава витязевской администрации и экс-депутат Совета Анапы Леонид Кориафили. Сотрудники ГИБДД узнали его и задержали.

Леонида Кориафили разыскивали с 2021 года. По версии следствия, он обещал покупателю участок на берегу Черного моря, но клиент остался ни с чем, а Кориафили получил 107 млн рублей, говорится в сообщении.

Весной прошлого года «Коммерсантъ» сообщал, что Кориафили досрочно лишили мандата, причиной недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе в налоговой декларации. Депутат был избран по 19-му Витязевскому округу.

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