Гаишники в Анапе случайно поймали беглого экс-депутата

В Анапе сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором находился разыскиваемый экс-депутат Леонид Кориафили, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

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Автоинспекторы остановили машину для проверки документов, в ней на заднем сиденье находился бывший глава витязевской администрации и экс-депутат Совета Анапы Леонид Кориафили. Сотрудники ГИБДД узнали его и задержали.

Леонида Кориафили разыскивали с 2021 года. По версии следствия, он обещал покупателю участок на берегу Черного моря, но клиент остался ни с чем, а Кориафили получил 107 млн рублей, говорится в сообщении.