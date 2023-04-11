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27 минут назад

Грузовик переехал своего водителя на МКАД и попал на видео

Lenta.ru

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) грузовой автомобиль переехал своего водителя. Произошедшее попало на видео. Кадры во вторник, 11 апреля, публикует столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

ДТП произошло на внутренней стороне 32-го километра перед развязкой с Варшавским шоссе. Автомобилист чинил грузовик, стоя на проезжей части. В это время в его транспортное средство врезалась легковушка.

На записи с камер наружного наблюдения видно, что в результате столкновения грузовую машину протащило вперед и водитель попал под колеса. Информации о его состоянии нет. Уточняются обстоятельства случившегося.

4 апреля на 92-м километре МКАД такси на полной скорости сбило женщину, которая шла прямо по трассе и размахивала руками. Несколько автомобилей успешно объехали ее, но такси не затормозило, и от удара пешехода подбросило в воздух.

ДТП,Видео,
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