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11 минут назад

Житель Иркутской области забросил гранату в машину своего должника

Газета.Ruиещё 1

Житель города Шелехова Иркутской области взорвал гранатой Subaru своего знакомого в ходе спора о денежном долге в 1 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Кредитор забросил гранату в машину должника
Фото: Телеграм-канал «Babr Mash»Телеграм-канал «Babr Mash»

По его данным, взрыв произошел в среду около полудня по местному времени (7 утра по Москве) около гаражей. На место прибыли полицейские, пожарные и сотрудники ФСБ. Владелец уничтоженного автомобиля пояснил, что поссорился со своим знакомым, который начал угрожать ему гранатой. После того как водитель выскочил из салона, его кредитор забросил гранату внутрь. В результате взрыва никто не пострадал, однако машина была уничтожена огнем.

ДТП,Subaru,ФСБ,
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