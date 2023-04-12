Кредитор забросил гранату в машину должника

По его данным, взрыв произошел в среду около полудня по местному времени (7 утра по Москве) около гаражей. На место прибыли полицейские, пожарные и сотрудники ФСБ. Владелец уничтоженного автомобиля пояснил, что поссорился со своим знакомым, который начал угрожать ему гранатой. После того как водитель выскочил из салона, его кредитор забросил гранату внутрь. В результате взрыва никто не пострадал, однако машина была уничтожена огнем.