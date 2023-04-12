Пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами под Тулой

В Тульской области столкнулись два автобуса, ехавших друг за другом. В результате ДТП пострадали пять человек.

Фото: ГУ МЧС по Тульской области/t.me/mchs71tula ГУ МЧС по Тульской области/t.me/mchs71tula

Информация об аварии поступила в экстренные службы в 01:40, рассказали в МЧС по региону. На 310 километре трассы М-4 "Дон" произошло попутное столкновение двух рейсовых междугородных автобусов.

К месту происшествия были отправлены пожарный расчет и машины скорой помощи.

- Пострадали пять человек: трое мужчин и две женщины. Их доставили в ЦРБ Ефремова. Двое пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены, трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, - сообщили РИА Новости в областном минздраве.