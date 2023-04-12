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42 минуты назад

Пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами под Тулой

Российская Газетаиещё 6

В Тульской области столкнулись два автобуса, ехавших друг за другом. В результате ДТП пострадали пять человек.

Пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами под Тулой
Фото: ГУ МЧС по Тульской области/t.me/mchs71tulaГУ МЧС по Тульской области/t.me/mchs71tula

Информация об аварии поступила в экстренные службы в 01:40, рассказали в МЧС по региону. На 310 километре трассы М-4 "Дон" произошло попутное столкновение двух рейсовых междугородных автобусов.

К месту происшествия были отправлены пожарный расчет и машины скорой помощи.

- Пострадали пять человек: трое мужчин и две женщины. Их доставили в ЦРБ Ефремова. Двое пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены, трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, - сообщили РИА Новости в областном минздраве.

Полиция начала проверку обстоятельств ДТП, ее контролирует прокуратура. Столкнувшиеся автобусы следовали в Борисоглебск и Симферополь, уточнили в надзорном ведомстве.

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