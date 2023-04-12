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2 часа назад

Микроавтобус столкнулся с легковушкой в Саратовской области

Никита Бородкин

Микроавтобус и легковая машина столкнулись в Петровском районе Саратовской области. Как сообщает РИА Новости, в аварии пострадали пять человек, еще один погиб.

Микроавтобус столкнулся с легковушкой в Саратовской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как рассказывал министр здравоохранения региона Олег Костин, авария произошла в 1:54 (0:54 мск) на трассе Р-158 возле деревни Тарумовка. Там столкнулись Volkswagen Crafter, за рулем которого находился 50-летний мужчина, и Volkswagen Polo под управлением 29-летнего водителя. В ДТП получили травмы два гражданина Белоруссии и четыре жителя города Маркса — всех доставили в больницу.

Состояние одного из белорусских граждан оценивалось как тяжелое. Позднее местное ГИБДД сообщило, что водитель легковой машины скончался в больнице.

Напомним, что 10 апреля маршрутка попала в ДТП в Симферополе. Причиной аварии стала легковушка, водитель которой при повороте направо не уступил дорогу маршрутному автобусу — транспортному средству пришлось резко затормозить. В результате пострадали два человека, в том числе ребенок.

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