Микроавтобус столкнулся с легковушкой в Саратовской области

Микроавтобус и легковая машина столкнулись в Петровском районе Саратовской области. Как сообщает РИА Новости, в аварии пострадали пять человек, еще один погиб.

Как рассказывал министр здравоохранения региона Олег Костин, авария произошла в 1:54 (0:54 мск) на трассе Р-158 возле деревни Тарумовка. Там столкнулись Volkswagen Crafter, за рулем которого находился 50-летний мужчина, и Volkswagen Polo под управлением 29-летнего водителя. В ДТП получили травмы два гражданина Белоруссии и четыре жителя города Маркса — всех доставили в больницу.

Состояние одного из белорусских граждан оценивалось как тяжелое. Позднее местное ГИБДД сообщило, что водитель легковой машины скончался в больнице.