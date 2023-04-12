Трое детей пострадали в ДТП на трассе в российском регионе

Трое детей пострадали в ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

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Собеседник телеканала отметил, что все произошло в районе российского поселка Большое поле. Сотрудники Госавтоинспекции и медики направились к месту ДТП. Другие обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

По сведениям телеканала 78.ru, в ДТП на трассе в Ленобласти также пострадала женщина.