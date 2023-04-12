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1 час назад

Массовая авария произошла из-за смерти водителя за рулем авто в Подмосковье

Мослента

В Подмосковье произошла массовая авария, передает Telegram-канал «Новости Москвы». По данным источника, ДТП случилось из-за того, что водитель скончался за рулем собственной машины.

По имеющейся информации, мужчина умер от инфаркта, после чего его автомобиль, оставшись без ручного управления, начал петлять по дороге. В результате от столкновения получили повреждения девять машин.

Полицейский устроил массовое смертельное ДТП в Подмосковье

На опубликованном ролике видно, что два автомобиля такси в результате ДТП протаранили дорожный знак. Сообщается, что никто из водителей в массовой аварии не пострадал.

Ранее столкновение фуры и легкового авто на МКАД попало на видео.

ДТП,Видео,
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