На Кубани пенсионер задавил лежащего на дороге человека

На Кубани пенсионер на Hyundai переехал лежащего на дороге мужчину
В Краснодарском крае пенсионер на Hyundai наехал на 37-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Кубани. Инцидент произошел вечером 11 апреля в Тимашевском районе.
«По предварительным данным, 70-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Accent, совершил наезд на 37-летнего мужчину, который лежал на проезжей части дороги по ходу движения транспортных средств. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался», — говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, на одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшей трагедии.