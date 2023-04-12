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На Кубани пенсионер на Hyundai переехал лежащего на дороге мужчину

В Краснодарском крае пенсионер на Hyundai наехал на 37-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Кубани. Инцидент произошел вечером 11 апреля в Тимашевском районе.

На Кубани пенсионер задавил лежащего на дороге человека
© Газета.Ru

«По предварительным данным, 70-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Accent, совершил наезд на 37-летнего мужчину, который лежал на проезжей части дороги по ходу движения транспортных средств. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался», — говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, на одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

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